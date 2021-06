Mundo Detenção de brasileiro no Egito é exceção em país conhecido por impunidade a assediadores Depois que ativistas no Brasil e no Egito circularam a notícia em plataformas como o Twitter, o caso de Sorrentino se tornou um dos principais assuntos do dia no país mediterrâneo

A detenção do médico brasileiro Victor Sorrentino no Egito, no domingo (30), foi um episódio bastante excepcional no país. São poucos os casos, segundo ativistas de direitos humanos, em que as autoridades locais decidem investigar ocorrências de assédio - frequentes ali. "A detenção dele não está relacionada a uma campanha oficial para lutar contra o assédio e tamp...