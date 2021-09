Mundo Democratas vencem votação de recall e Gavin Newsom seguirá no governo da Califórnia Algumas das motivações para o recall foi a demora para reabertura do estado pós-vacina e a defesa do governador a direitos da população LGBTQIA+ e de imigrantes

O democrata Gavin Newsom manteve o cargo de governador da Califórnia em uma votação de recall realizada na terça (14). Com 62% das cédulas apuradas, a retirada de Newson era rejeitada por 66,9% dos eleitores. A agência Associated Press, a CNN americana e a MSNBC, entre outros, projetam que a vitória do democrata está confirmada. O resultado completo ainda levará...