Mundo De maneira indireta, Trump volta a reconhecer que Biden é novo presidente dos EUA O presidente depende da instância máxima da Justiça americana em sua estratégia de tentar reverter a vitória de Biden nas eleições de 3 novembro

O atual presidente americano, Donald Trump, voltou a reconhecer nesta sexta-feira (11) que o democrata Joe Biden será o novo líder do país. Ao pedir à Suprema Corte que reverta os resultados do pleito, o republicano, no Twitter, iniciou a mensagem dizendo: "Agora que a gestão Biden será uma bagunça cheia de escândalos pelos próximos anos, é muito mais fácil para a...