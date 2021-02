Mundo Dados indicam origem animal do novo coronavírus, diz OMS Entidade disse que hipótese de fuga de laboratório é improvável

A equipe da Organização Mundial da Saúde (OMS) que investiga o surgimento do Sars-CoV-2 concluiu nesta terça-feira (9) sua missão em Wuhan, na China, marco zero da pandemia, e afirmou que todos os indícios apontam para uma origem "animal" do novo coronavírus. Em seus pouco mais de 10 dias de trabalho de campo, os investigadores da OMS visitaram hospitais, o merc...