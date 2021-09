Mundo Crise no Afeganistão aumenta risco de terrorismo na Europa, dizem analistas Mesmo com o perigo, ações devem ser mais pontuais que as das décadas passadas

A tomada de poder pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã no Afeganistão aumenta o risco de terrorismo na Europa, mas as ações devem ser mais pontuais que as das décadas passadas, afirmam especialistas em atividades extremistas e na prevenção de atentados. A possibilidade de que grandes operações sejam preparadas no país da Ásia Central e realizadas na Europa...