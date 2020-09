Mundo Crise na Belarus coloca exercícios militares russos e ocidentais sob holofote Centenas de militares da Otan se reúnem para um grande teste de defesa antiaérea no norte da Lituânia, a 300 km da Belarus

Forças conjuntas russas e bielorrussas se concentram junto à fronteira com a Polônia. Centenas de militares da Otan se reúnem para um grande teste de defesa antiaérea no norte da Lituânia, a 300 km da Belarus. Nada de novo na frente -ocidental ou oriental, a depender do ponto de vista. São exercícios anuais usuais, mas que ganharam grande atenção na mídia dos pa...