Mundo Criminosos sequestram mais de 100 crianças de escola no interior da Nigéria O ataque aconteceu em um colégio islâmico na cidade de Tegina, que fica no estado de Niger, o mais populoso do país

Mais de uma centena de crianças foi raptada de uma escola no oeste da Nigéria neste domingo (30), elevando para 700 o total de estudantes sequestrados no país nos últimos seis meses. O ataque aconteceu em um colégio islâmico na cidade de Tegina, que fica no estado de Niger, o mais populoso do país. De acordo com as autoridades locais, homens armados chegaram ao loc...