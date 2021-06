Mundo Criança brasileira está entre os desaparecidos em desabamento de prédio em Miami Local vinha passando por inspeções recentemente devido ao processo de recertificação e à construção de um outro edifício nas proximidades

Uma criança brasileira de cinco anos e seu pai, o italiano Alfredo Leone, estão entre os desaparecidos no desabamento parcial de um condomínio à beira-mar em Miami. A mãe do garoto, Raquel Oliveira, estava visitando familiares em outra cidade no Colorado no momento do colapso. Em seu perfil no Facebook, ela diz que o marido e o filho estavam dormindo quando o préd...