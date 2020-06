Mundo Covid-19: Líderes mundiais falam de vacina em evento para levantar US$ 7,4 bi Recursos serão destinados à Gavi, a Aliança da Vacina, uma organização internacional criada em 2000 para melhorar o acesso à vacinação nos países mais pobres do mundo

Representantes de mais de 50 países, incluindo 35 chefes de Estado ou de governo, participaram do Global Vaccine Summit (Cúpula Global de Vacinas), um evento capitaneado pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para arrecadar US$ 7,4 bilhões em recursos que serão destinados à vacinação de crianças em todo o mundo. Os recursos serão destinados à Gavi, a Al...