Corpo de refém brasileiro encontrado morto em Gaza é enterrado em Israel

O técnico em informática Michel Nisenbaum, 59, único brasileiro-israelense sequestrado pelo grupo terrorista Hamas nos ataques de 7 de outubro, foi sepultado neste domingo (26) em Ashkelon, cidade israelense próxima à Faixa de Gaza. Centenas de pessoas se reuniram para participar do cortejo fúnebre, segundo o jornal The Times of Israel. No país havia mais de 40 ...