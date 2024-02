Mundo Corpo de palestina de 6 anos que ficou sob fogo israelense é achado após 12 dias Família afirmou à AFP que a menina e outros familiares estavam no carro quando se depararam com tanques que aparentemente abriram fogo contra eles

Hind Rajab, uma menina palestina de seis anos que estava desaparecida há quase duas semanas em meio aos combates em Gaza, foi encontrada morta junto com vários parentes, anunciaram o Hamas e sua família neste sábado (10), acusando as forças israelenses pelas mortes. O corpo da menina foi encontrado na manhã deste sábado em um carro perto de um posto de gasolina no bai...