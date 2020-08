Mundo Coronavírus: Puxados pelo Brasil e pelo México, América Latina e Caribe passam de 200 mil mortes Região é a segunda mais atingida pela Covid-19 no mundo, atrás da Europa, que registra 210.435 mortes e 4.919.054 casos

A América Latina e o Caribe registraram mais de 200 mil mortes pelo novo coronavírus, cerca de três quartos apenas no Brasil e no México, de acordo com um balanço da AFP com dados oficiais divulgados neste domingo, 2. Com um total de 200.212 mortes e 4.919.054 casos, a América Latina e o Caribe são a segunda região mais atingida pela Covid-19, atrás ...