Estadão Conteúdo



A Itália chegou hoje a 17.127 vítimas fatais da covid-19, alta de 604 mortes em relação a ontem, 6. Segundo a Defesa Civil Italiana, 135.586 já foram infectadas pelo novo coronavírus no país. Autoridades italianas disseram à agência ANSA que estão preocupadas com as infecções em profissionais da saúde, uma vez que a morte entre médicos e enfermeiros está crescendo. De acordo com a Federação Nacional de Ordens Médicas da Itália, 94 médicos já morreram de covid-19. Entre enfermeiros já há 6.594 infectados e 26 mortes, de acordo com dados da Federação Nacional das Ordens de Profissões de Enfermagem.



O país ainda tem o maior número de mortes por conta da covid-19 em todo o mundo, mas na última semana tem registrado uma queda nos novos casos. Especialistas italianos tem reforçado a necessidade do isolamento social nos próximos dias como uma medida para garantir quedas mais expressivas de novos casos e novas mortes.



O Estado americano de Nova York confirmou mais 731 mortes, o que fez o total de óbitos chegar a 5.489, informou hoje o governador Andrew Cuomo. Nos Estados Unidos como um todo, 12.064 pessoas já perderam a vida em decorrência do novo coronavírus e 374 mil pessoas foram infectadas, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). Como o número divulgado pelo CDC é o consolidado entre os Estados na tarde do dia anterior, há alguma defasagem. De acordo com dados levantados pela Universidade Johns Hopkins, às 17h50 desta terça-feira a maior economia do mundo tinha 386.800 infectados desde o começo da pandemia, dos quais 12.285 morreram.



O governo da França informou 597 novas mortes em hospitais do país nas últimas 24 horas por conta da covid-19. Em casas de repouso, foram mais 820 mortes atribuídas ao vírus, de ontem para hoje. Com estes números, a França chegou hoje a 10.328 vítimas fatais da doença, em um universo de 79.167 casos confirmados.



Segundo país com mais casos confirmados de contaminação por coronavírus, a Espanha chegou hoje aos 140 mil contaminados, informa o governo local. Sobre os números de ontem, houve aumento de 5.479 contaminados e de 743 mortos. As vítimas fatais da covid-19 na Espanha são agora 13.798 pessoas.



No Reino Unido, onde o primeiro-ministro Boris Johnson continua internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em tratamento contra a covid-19, o número de mortos chegou a 6.159, mais 786 em relação a ontem. Os contaminados pelo coronavírus são agora 55.242 no Reino Unido, 3.684 a mais do que ontem. Segundo o jornal britânico The Guardian, analistas do Instituto para Métricas em Saúde e Avaliação de Seattle, nos Estados Unidos, preveem que o Reino Unido chegue a um pico de três mil mortos por dia em razão da covid-19, com 66 mil mortos no total, em agosto deste ano. O modelo projeta também que o país concentre 40% das mortes da doença na Europa, o pior índice do continente.