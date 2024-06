Mundo Coreia do Norte volta a enviar balões com lixo para o Sul após falar em 'guerra psicológica' Seul estima lançamento de 310 infláveis; ação é resposta a alto-falantes com propaganda anti-Pyongyang na fronteira

Prestes a completar duas semanas, a novela da troca de balões entre as duas Coreias ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (10), quando Pyongyang voltou a enviar centenas de infláveis com lixo para o Sul, segundo o Exército sul-coreano. A ação acontece um dia depois de Kim Yo-jong, influente irmã do líder norte-coreano, ameaçar Seul com uma nova ação em res...