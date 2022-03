Mundo Com trégua da Rússia, Ucrânia retoma evacuação de civis Na cidade de Sumy —localizada a cerca de 330 quilômetros ao leste da capital da Ucrânia, Kiev— o corredor voltou a ser utilizado nesta quarta, segundo o chefe da Administração Regional local, Dmytro Zhyvytskyi

A evacuação de civis foi retomada pela Ucrânia nesta quarta-feira (9). Russos e ucranianos concordaram em respeitar um cessar-fogo para permitir a retirada, disse a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk. Segundo ela, a Rússia informou que respeitará uma trégua das 9h até as 21h, no horário local (das 4h às 16h, em Brasília), ao redor de zonas afetadas pelos c...