Mundo Com 50 mil casos diários de Covid, Índia caminha para ultrapassar Brasil e EUA Em 24 de março, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, determinou que 1,3 bilhão de habitantes de "todos os distritos, todas as ruas, todas as vilas" estavam proibidos de sair de casa

O Brasil ainda não tinha alcançado a marca de 2.500 casos confirmados de coronavírus quando a Índia decretou o maior confinamento da história. Em 24 de março, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, determinou que 1,3 bilhão de habitantes de "todos os distritos, todas as ruas, todas as vilas" do segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da China, estava...