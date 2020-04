Se você acha que as medidas de isolamento social em Goiás e no Brasil já estão rígidas é porque você ainda não viu como está na Colômbia, mais precisamente na cidade de Tuchín, de 35 mil habitantes. Por lá, quem descumprir as normas e estiver nas ruas sem motivo pode ser preso pelpos pés em uma estrutura de madeira, em uma das praças da cidade.

"Aumentamos a base de força no município, juntamente com a Guarda Indígena, o Exército e a Polícia. Pessoas que não estão cumprindo as medidas obrigatórias de isolamento estão sendo punidas", disse o prefeito Alexis Salgado.

Segundo o prefeito, a medida, mesmo sem ser utilizada há anos, é prevista em lei e faz parte da tradição do povo indígena Zenú, de onde a população de Tuchín é descendente. Para Salgado, essa é uma maneira de preservar a cultura local.

"Para preservar a estrutura institucional e respeitar os usos e costumes do povo Zenú, essa articulação está sendo realizada. Queremos ser um exemplo de respeito e demonstrar que, apesar da diversidade existente em nosso território, as instituições estão se unindo para proteger a saúde de todos", explicou ao jornal "El Tiempo".

De acordo com o prefeito o castigo deu certo e em poucas horas o tráfego de pessoas nas ruas diminuiu. "Se impusermos uma sanção econômica, a grande maioria não terá como pagá-la, mas se recorrermos a essas práticas típicas de sua cultura, as estamos fazendo com que cumpram as leis e mantenham vivas suas tradições.

O coordenador da Guarda Indígena Zenú, Misael Suárez, explicou que apenas no primeiro dia em que a estrutura foi utilizada para punir os desobedientes, pelo menos 12 pessoas foram presas por meia hora e a intenção é aumentar o tempo.