Mundo Colégio de Gurupi posta aluno branco pintado de preto no Dia da Consciência Negra Movimentos negros criticaram iniciativa da escola particular, postada nas redes sociais na última sexta-feira, 19

Um colégio particular de Gurupi, Sul do Estado, publicou imagens nas redes sociais de aluno branco "caracterizado" como negro, com a pele pintada e usando perucas. Os estudantes do 4º e do 5º ano participavam de uma atividade referente ao Dia da Consciência Negra, celebrado neste sábado (20). A iniciativa foi alvo de críticas de movimentos negros, que viram na prática u...