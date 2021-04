Mundo Coágulos após vacina da AstraZeneca afetam mais os jovens, diz Reino Unido O número de casos no Reino Unido de coágulos sanguíneos com baixa contagem de plaquetas foi, até 21 de abril, de 209

A formação de coágulos sanguíneos ligados à vacina da AstraZeneca/Oxford afeta particularmente adultos mais jovens, disse a MHRA (Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido) nessa quinta-feira (29). O número de casos no Reino Unido de coágulos sanguíneos com baixa contagem de plaquetas foi, até 21 de abril, de 209 –incluindo 41 mortes. A divisão por...