Mundo Clitóris é esquecido pois o prazer feminino é visto como perigo, diz filósofa francesa A filósofa Catherine Malabou o coloca como uma pedra no sapato do imaginário sexual

Enquanto livros de anatomia reprodutiva definem o clitóris como um corpo erétil, a filósofa francesa Catherine Malabou o coloca como uma pedra no sapato do imaginário sexual. Sua função, dar prazer à mulher, "incomoda a consciência e fere e calcanhar". O órgão, que por muito tempo foi ignorado e estudado mais profundamente só no século 20, é tema de seu novo livro ...