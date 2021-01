Mundo Civilização corre risco com tensões provocadas pela Covid-19, diz Putin Sob pressão do Ocidente, russo pinta quadro sombrio e diz que cooperação é única saída

A pandemia da Covid-19 acirrou tensões em todas as áreas, aumentou a desigualdade e multiplicou contradições. A civilização humana corre risco de ser destruída porque a situação pode sair ainda mais de controle. Para evitar tal "distopia cruel", a única saída para as nações é buscar esforços coordenados na economia e se livrar das "fobias" no trato com países que ve...