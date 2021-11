Mundo China tranca 34 mil visitantes na Disney de Xangai para fazer testes de Covid Os visitantes foram transportados para suas casas em 220 ônibus especiais

No domingo (31), enquanto milhares de visitantes esperavam na fila para andar em uma das montanhas-russas e assistiam aos fogos de artifício lançados acima do castelo encantado, funcionários da Disney em Xangai, na China, bloqueavam a saída do parque. Pessoas usando equipamentos de proteção pessoal entravam pelos portões para fazer testes de detecção da Covid-19 em tod...