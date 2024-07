Mundo China e Brasil põem panos quentes em conflito sobre tarifas contra aço e carro elétrico 'Dois lados podem lidar bem' com questão, diz Pequim; barreiras de EUA e Europa obrigam defesa maior, justifica Brasília

Questionado sobre as ações do governo brasileiro contra produtos da China, o regime em Pequim minimizou as divergências e não respondeu se as tarifas poderão resultar, na direção contrária, em diminuição das compras chinesas no Brasil. "A China e o Brasil apoiam firmemente o comércio livre e se opõem ao protecionismo", disse a porta-voz Mao Ning, do ministério do ext...