Mundo China anuncia que irá autorizar que cada casal tenha até três filhos Decisão acontece poucas semanas após a divulgação de uma expressiva queda da taxa de natalidade no país mais populosos do mundo

A China disse nesta segunda-feira (31) que os casais poderão ter até três filhos, uma grande mudança de política em relação ao limite existente de dois. A decisão acontece poucas semanas após a divulgação dos resultados último censo no país, que demonstrou uma expressiva queda da taxa de natalidade no país mais populosos do mundo. Pequim abandonou sua política de um ...