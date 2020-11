Mundo Chile, Cuba e África do Sul iniciam reabertura gradual para brasileiros Os três países agora engrossam uma lista de quase 100 para onde o brasileiro pode, com mais ou menos restrições, viajar

Chile, Cuba e África do Sul entraram recentemente na lista dos países para os quais brasileiros podem viajar a turismo em meio à pandemia do novo coronavírus. Os três flexibilizaram suas regras neste mês para aceitar visitantes estrangeiros. No caso do Chile, um dos destinos internacionais favoritos dos brasileiros, a retomada se dará em duas etapas. Na primeira, q...