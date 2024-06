Mundo Cavalos resgatados de enchentes no RS são tratados com tecnologia nuclear Para tratar os animais os veterinários testam um curativo em forma de gel, com nanopartículas de prata, produzidas por radiação

Quinze cavalos atingidos pelas recentes chuvas no Rio Grande Sul sofreram lesões graves na pele, alguns deles com quase metade de todo o órgão atingido. Três deles não resistiram e morreram. Para tratar os demais, veterinários testam um curativo em forma de gel, com nanopartículas de prata, produzidas por radiação. O material, inicialmente projetado para aplicação e...