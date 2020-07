Mundo Casos de Covid-19 no mundo atingem 12,53 milhões, aponta Universidade Johns Hopkins O Brasil é o segundo em número de casos, atrás dos EUA, com 1,80 milhão de casos e 70.398 mortes, segundo o levantamento

A contagem global de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 12,53 milhões neste sábado, de acordo com dados agregados pela Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos lideram em número de casos, com 3,19 milhões. O número de mortes no mundo pela covid-10 aumentou para 561.038. O número de mortes nos EUA é de 134.130, segundo o levantamento da universi...