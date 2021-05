Mundo Candidata anti-lockdown abre dianteira em eleição em Madri Com ataques às restrições antipandemia, a conservadora Isabel Díaz Ayuso, deve garantir sua volta ao governo de Madri, a mais rica região da Espanha, com peso considerável na política nacional

Com ataques às restrições antipandemia, a conservadora Isabel Díaz Ayuso, 42, deve garantir nesta terça (4) sua volta ao governo de Madri, a mais rica região da Espanha, com peso considerável na política nacional. Desde o começo de março, quando renunciou ao cargo após romper com seu parceiro de coalizão, o Ciudadanos, Ayuso passou de 35% para 41% das intenções de vot...