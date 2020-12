Mundo Campanha de vacinação para Covid-19 começa nos EUA Primeiras remessas começam a ser despachadas neste domingo

Trabalhadores em uma fábrica da Pfizer Inc. em Michigan despacharam as primeiras remessas de vacina contra a covid-19 a partir das 6h30 (horário local) neste domingo (13), dando início ao maior e mais complexo projeto de entrega de vacinas já realizado nos Estados Unidos. Um vídeo das instalações em Kalamazoo mostrou trabalhadores com máscaras retirando de um fre...