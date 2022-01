Mundo Britânico que fez reféns no Texas foi morto enquanto falava com filhos no telefone, diz irmão Malik Faisal Akram, 44, invadiu uma sinagoga na cidade de Colleyville durante uma cerimônia que estava sendo transmitida ao vivo pela internet

O britânico que fez quatro reféns em uma sinagoga no Texas, no sábado (15), foi morto pela polícia enquanto falava ao telefone com os filhos, disse o irmão do autor do atentado ao canal de TV Sky News. Malik Faisal Akram, 44, invadiu uma sinagoga na cidade de Colleyville durante uma cerimônia que estava sendo transmitida ao vivo pela internet. Ele, que dizia carreg...