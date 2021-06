Mundo Brasileiro preso no Egito oferecia consultas sem autorização para exercer a medicina em Portugal Sorrentino tinha em seu site uma área dedicada especialmente ao agendamento de consultas no país europeu

O médico brasileiro Victor Sorrentino --detido no Egito sob acusação de ofender sexualmente uma vendedora muçulmana em um vídeo publicado em suas redes sociais-- oferecia consultas em Portugal sem ter o diploma de medicina validado no país europeu. Cada consulta custava até 350 euros (cerca de R$ 2.100). Além de divulgar os atendimentos em Lisboa e no Porto via re...