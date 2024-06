Mundo Brasileira ferida em bombardeio no Líbano é transferida para hospital em Beirute Fatima Boustani foi atingida por ataque no sul do país no último sábado (1º) e está hospitalizada desde então

A brasileira ferida em um bombardeio no sul do Líbano no último sábado (1º), Fatima Boustani, foi transferida para um hospital na capital do país, Beirute, por volta do meio-dia local desta quarta-feira (5), afirmou seu tio, Jihad Azzam. "Fátima está em boas condições hoje, graças a Deus. Ela foi transferida do hospital libanês-italiano em Tiro para o Hospital Zahra ...