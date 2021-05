Mundo Brasil suspende voos de Índia, Reino Unido e África do Sul para evitar variante do coronavírus Decisão vale por 14 dias e busca evitar impacto epidemiológico de nova cepa identificada no país asiático

O governo brasileiro anunciou, nesta sexta-feira (14), a suspensão temporária de voos vindos da Índia, da África do Sul e do Reino Unido, devido ao risco de propagação da variante do coronavírus identificada no país asiático como B.1.617 e classificada de preocupação global pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A medida vale por 14 dias e busca evitar o impact...