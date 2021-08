O Brasil registrou 385 mortes por Covid e 13.810 casos da doença, neste domingo (15). Com isso, o total de mortes no país chegou a 569.218 e o de casos a 20.361.493 desde o início da pandemia.

Os dados de óbitos não incluem os estados do Acre e Amapá, que não registraram mortes nas últimas 24 horas.

A média móvel de mortes se encontra em estabilidade, com 860 óbitos por dia. O valor é cerca de 13% inferior ao de duas semanas atrás.

A média é um instrumento estatístico que busca amenizar grandes variações nos dados, como costumam ocorrer em finais de semana e feriados. Ela é calculada pela soma do número de mortes dos últimos sete dias e a divisão do resultado por sete.

O momento merece atenção e cuidado, apesar dos números inferiores ao de semanas passadas. O país já tem circulação comunitária da mais transmissível variante delta, que vem causando aumentos expressivos de casos em outros países

Além disso, segundo o último boletim InfoGripe da Fiocruz, o Brasil apresenta sinais de crescinemento da curva de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), após quase três meses de queda.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados para 15 estados e o Distrito Federal.

O Brasil registrou 481.365 doses de vacinas contra Covid-19, neste domingo. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram aplicadas 382.987 primeiras doses e 91.324 segundas. Também entram nessa conta 7.054 doses únicas da Janssen aplicadas.

Ao todo, 114.867.227 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil -45.601.472 delas já receberam a segunda dose do imunizante.

Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 49.622.252 pessoas totalmente imunizadas no país.

Com isso, 71,39% da população com mais de 18 anos já recebeu ao menos uma dose (nesse caso, a 1ª dose de alguma vacina ou o imunizante de dose única) e 30,84% (também com mais de 18 anos) recebeu as duas doses recebidas ou a dose única da Janssen.

Na última quinta (12), o Brasil chegou a 30% de adultos totalmente imunizados.

Mesmo quem completou o esquema vacinal com as duas doses deve manter cuidados básicos, como uso de máscara de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.