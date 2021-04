Mundo Brasil registra 3.733 mortes por Covid em 24 horas e passa de 340 mil óbitos Recorde de mortes em 24 horas ocorreu na terça (6), com 4.211 óbitos

Em mais um dia com elevadíssimos números de mortes, o Brasil registrou, nesta quarta-feira (7), 3.733 óbitos pela Covid-19, o terceiro maior valor da pandemia. Com isso, o país ultrapassou a marca de 340 mil vidas perdidas. O recorde de mortes em 24 h ocorreu na terça (6), com 4.211 óbitos. O valor, contudo, sofreu influência de dados atrasados por causa do feriad...