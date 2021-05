O Brasil registrou 2.217 mortes pela Covid e 78.337 casos da doença, nesta sexta-feira (7). O país, assim, chega a 419.393 óbitos e a 15.087.360 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes continua elevada: 2.158 óbitos por dia. Assim, o país completa 52 dias com média acima de 2.000 mortes por dia e 107 dias acima de 1.000. A média é um instrumento estatístico que busca amenizar variações nos dados, como os que costumam acontecer aos finais de semana e feriados. O dado é calculado pela soma das mortes dos últimos sete dias e pela divisão do resultado por sete.

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.

Foram atualizadas as informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 23 estados e o Distrito Federal.

Nesta quinta, foram registradas 937.256 doses aplicadas da vacina contra a Covid, 694.199 primeiras doses e 243.057 segundas. O Brasil tem enfrentado dificuldades nas aplicações de segundas doses. Nessa semana, mais da metade das capitais tinha falta de Coronavac para 2ª dose.

Já foram aplicadas no total 52.492.758 doses de vacina (34.914.631 da primeira dose e 17.578.127 da segunda dose), de acordo com as informações disponibilizadas pelas secretarias de Saúde.

Com os dados vacinais desta segunda, 21,70% da população com mais de 18 anos recebeu a 1ª dose da vacina contra a Covid e 10,92% recebeu a segunda.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.