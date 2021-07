Mundo Brasil registra 2.127 mortes por covid em 24 horas e ultrapassa 518 mil óbitos A média móvel de mortes agora é de 1.572, exatamente a mesma de 9 de março deste ano, em um dos picos de contaminação

O Brasil registrou 2.127 mortes por Covid e 47.038 novos casos da doença, nesta quarta-feira (30), segundo dados do consórcio de imprensa. Com isso, o país chegou a 518.246 óbitos e a 18.559.164 pessoas infectadas pelo vírus desde o início da pandemia, no ano passado. A média móvel de mortes agora é de 1.572, exatamente a mesma de 9 de março deste ano, em um dos...