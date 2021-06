Mundo Brasil recebe doação de 47 mil itens de kit entubação da Irlanda De acordo com o ministério, foram distribuídos, este ano, mais de 14 milhões de medicamentos hospitalares

O Ministério da Saúde recebeu nesta terça-feira (29) uma doação de 47.000 medicamentos utilizados no chamado kit entubação. Os insumos, considerados pela pasta como essenciais para tratar casos graves de Covid-19, foram enviados pelo governo da Irlanda. “A relação bilateral entre os países e comprometimento no combate à pandemia foram essenciais no pro...