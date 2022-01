Mundo Brasil quer focar África e América Latina em novo mandato no Conselho de Segurança da ONU País planeja usar o assento para debater questões relacionadas à América Latina, com foco em Haiti e Colômbia, e se dedicar à frente de trabalho envolvendo conflitos na África

O ano de 2022 começará com a volta do Brasil ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU). Na próxima terça-feira (4), o país toma posse para um mandato de dois anos como membro não permanente da instituição, com sete metas em foco. Segundo disse ao jornal Folha de S.Paulo o embaixador Ronaldo Costa Filho, chefe da missão brasileira na ONU em Nova York, o país...