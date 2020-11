Mundo Brasil investe em pólvora um quarto do que gasta com inativos e pensões militares Orçamento de defesa dos EUA é 24 vezes maior do que o do Brasil, segundo levantamento

Incomum no mundo da diplomacia, o discurso em tom bélico do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra sanções ao Brasil diante da devastação da Amazônia está, na avaliação de especialistas, desconectado do arranjo atual das Forças Armadas do país. Embora tenha ganhado mais espaço no Orçamento público, o Ministério da Defesa investe apenas cerca de 25% do que...