O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 120 mil mortos pela Covid-19 neste sábado, 29,. Foram registrados até o momento 120.025 mortes e 3.819.077 casos da doença causada pelo Sars-CoV-2.

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 10.414 novos casos e 431 novos óbitos. Os dados são do consórcio da imprensa formado por Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus.

As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais. Como o balanço é fechado diariamente às 20h, este número pode ainda mudar neste sábado.