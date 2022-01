Mundo Brasil assume mandato no Conselho de Segurança da ONU País ocupa pela 11ª vez assento de integrante não permanente no organismo internacional

O Brasil assumiu neste sábado (1º) seu 11º mandato como integrante não permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). O país deve ocupar o assento durante o biênio 2022-2023. Segundo o Itamaraty, as prioridades do Brasil serão “a prevenção e a solução pacífica de conflitos”. Além disso, o governo brasileiro deve ter como foco asa mi...