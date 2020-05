Mundo Boris Johnson prepara plano de retomada progressivo após quarentena Governo britânico vai rever medidas de confinamento adotadas no país nesta quinta-feira (7)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está preparando um plano progressivo de saída da quarentena. De acordo com a imprensa britânica, o projeto que apresentará novas recomendações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus deve ser anunciado ainda nesta semana. Com 28.446 mortes pela covid-19, o Reino Unido é o segundo país c...