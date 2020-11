Mundo Bolsonaro volta a dizer que torce por Trump e que há incomodados com relação dos dois "Tenho uma boa política com o Trump, espero que ele seja reeleito", afirma presidente a apoiadores

Com as eleições nos Estados Unidos indefinidas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quarta-feira (4) que não interfere no pleito americano, mas voltou a dizer que torce pela reeleição do republicano Donald Trump. O presidente disse que tem uma "opinião clara" e que isso não é interferência. "Tenho uma boa política com o Trump, espero que ...