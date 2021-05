Mundo Bolsonaro nomeia ex-diretor da PF para cargo na embaixada do Brasil em Washington Rolando assumiu o cargo na PF em maio do ano passado

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o ex-diretor da Polícia Federal Rolando Alexandre de Souza para o cargo de adido da Polícia Federal na embaixada do Brasil em Washington. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (13). Ele ficará no posto por três anos. Rolando assumiu o cargo na PF em maio do ano passado. A escolha de Souza...