Mundo Bolsonaro na ONU alcança segundo lugar nas buscas do Google no mundo Em seu discurso defendeu o “tratamento precoce” contra a Covid-19 e disse que houve redução do desmatamento na Amazônia, as pesquisas sobre o presidente ficou atrás apenas da banda BTS.

A presença de Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), nesta terça-feira (21), fez as pesquisas por “discurso de Bolsonaro na ONU" crescerem 1.000% nas últimas 24 horas no Brasil, segundo o Google. O presidente brasileiro foi o segundo assunto mais buscado ao lado da sigla ONU em todo o mundo no período, ficando atrás somente da ban...