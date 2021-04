Mundo Bolsonaro diz que espera por medicamento para a cura da Covid-19 "Tenho certeza que brevemente será apresentado ao mundo um remédio para a cura da Covid. Porque a gente fica assustado, prezada imprensa brasileira, tanta eficiência, né, tanto foco apenas na vacina de 10, 20 doses a unidade", disse o presidente

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quarta-feira (7) que espera por um medicamento que possa ser usado no tratamento de pacientes contra a Covid-19, sem especificar um nome de remédio. A fala ocorreu durante a posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, em Foz do Iguaçu (PR). "Tenho certeza que breveme...