Mundo Bolsonaro diz que 97% do Japão não quis vacina, mas imunização no país é de 35% O chefe do Executivo, porém, não disse qual era a fonte dos dados

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (24) que 97% da população do Japão não quis se vacinar contra a Covid-19. O chefe do Executivo, porém, não disse qual era a fonte dos dados. Deu a declaração a apoiadores campistas e motoristas de motorhomes no Palácio da Alvorada quando criticava a obrigatoriedade da imunização e defendia o uso ...