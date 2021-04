Mundo Bolsonaro avalia anunciar aumento de verba para o Meio Ambiente em cúpula de Biden Em carta enviada a Biden nesta quarta-feira (14), presidente se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030

O governo Jair Bolsonaro avalia anunciar o aumento da verba destinada ao Ministério do Meio Ambiente durante a Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entre os dias 22 e 23 de abril. Em carta enviada a Biden nesta quarta-feira (14), Bolsonaro se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030, ...