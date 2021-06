Mundo Bolsonaro agradece Netanyahu por parceria e dá boas-vindas a novo governo em Israel Netanyahu veio à posse de Bolsonaro, em janeiro de 2019, e recebeu o líder brasileiro em uma visita a Israel, em março daquele ano; premiê israelense tinha relação de proximidade com o presidente brasileiro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou mensagem de agradecimento ao ex-premiê israelense Binyamin Netanyahu, que deixou o cargo no domingo (13), e deu boas-vindas ao novo governo do país, chefiado por Naftali Bennett. "Agradeço a @netanyahu, meu grande amigo, pelo ótimo trabalho que pudemos desenvolver juntos no fortalecimento da parceria entre os nos...